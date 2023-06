Business news: Toyota, produzione globale in aumento del 13,8 per cento annuo ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Toyota Motor Corp. ha registrato un record della produzione nel mese di aprile, con un incremento annuo del 13,8 per cento a 787.800 unità. La produzione al di fuori del Giappone è aumentata del 14,7 per cento a 514.738 autovetture, un dato che segna a sua volta un record per il mese di aprile; in Cina, in particolare, la produzione di Toyota è aumentata del 51,9 per cento su base annua, grazie alla revoca delle restrizioni legate alla pandemia nell'area di Shanghai. La produzione in Giappone è aumentata del 12,2 per cento su base annua a 273.062 autovetture. Le vendite globali dell'azienda sono aumentate del 4,9 per cento su base annua a 800.863 automobili grazie anche all'aumento delle vendite in Giappone, in crescita del 21,5 per cento annuo a 125.326 unità. (Git)