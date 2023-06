Business news: India, lanciato il primo satellite di seconda generazione del sistema Navic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (Isro) ha lanciato il primo di cinque satelliti di seconda generazione del sistema di navigazione satellitare indiano Navic (Navigation by Indian Constellation). Il satellite è stato immesso in orbita mediante un veicolo di lancio Gslv (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle). Il lancio è stato effettuato dal Centro spaziale Satish Dhawan di Sriharikota, nello Stato dell’Andhra Pradesh. (Inn)