Business news: Toyota e Daimler combineranno produzione veicoli pesanti in Giappone

- Daimler Truck Holding Ag e Toyota Motor Corp hanno raggiunto un accordo preliminare per combinare le loro divisioni dedite alla produzione di autocarri in Giappone. Lo hanno annunciato le due aziende. I costruttori hanno siglato un memorandum d'intesa che prevede la costituzione di una holding, nella quale confluiranno la controllata di Daimler, Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corp, e la sussidiaria di Toyota, Hino Motors Ltd. La nuova holding verrà quotata sulla borsa di Tokyo. Le due aziende puntano sull'alleanza per conseguire l'economia di scala necessaria tenere il passo del progresso tecnologico nel settore, specie per quanto riguarda l'abbattimento delle emissioni. Le due aziende manterranno operazioni di vendite globali separate, ma perseguiranno sviluppo, acquisizione e produzione congiunti. (Git)