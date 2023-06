Business news: esenzioni tariffarie su importazioni da Usa e Canada saranno estese fino a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina estenderà le esenzioni tariffarie sulle importazioni di alcune materie prime dagli Stati Uniti e dal Canada dal primo giugno fino al 31 dicembre 2023. Lo riferisce il ministero delle Finanze in una nota, non precisando quali articoli beneficeranno delle agevolazioni. Stando agli ultimi dati dell'Amministrazione generale delle dogane, il volume degli scambi Cina-Usa si è attestato a 217,9 miliardi di dollari nel primo quadrimestre, in calo dell'11,2 per cento rispetto al 2022. Le importazioni di prodotti statunitensi, in particolare, sono ammontate a 59,6 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 60,8 miliardi di dollari registrati nello stesso periodo dello scorso anno. (Cip)