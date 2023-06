Business news: Canada, economia in crescita del 3,1 per cento su base annuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre di quest'anno l'economia del Canada è cresciuta del 3,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. Lo indicano i dati dell'agenzia nazionale di statistica, che aumentano ora le probabilità di un nuovo rialzo del tasso d'interesse di riferimento da parte della banca centrale. La crescita del prodotto interno lordo è infatti superiore alle attese degli analisti: quelli dell'emittente "Bloomberg" si aspettavano un dato intorno all'1,8 per cento. La banca centrale si riunirà la prossima settimana per decidere se proseguire sulla linea di politica monetaria aggressiva mantenuta nelle ultime settimane. L'ultimo rialzo da 25 punti base, lo scorso marzo, ha portato il tasso d'interesse di riferimento al 4,5 per cento. Il mese scorso lo stesso istituto ha fatto sapere che l'inflazione dovrebbe scendere intorno al 3 per cento entro la metà dell'anno, per poi raggiungere l'obiettivo del 2 per cento alla fine del 2024. (Was)