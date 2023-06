Business news: azionisti di Exxon e Chevron bocciano obiettivi di sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investitori dei colossi petroliferi Exxon Mobil e Chevron hanno bocciato una serie di proposte tese a vincolare le compagnie a una serie di obiettivi di sviluppo sostenibile, e a varare rigorose misure di taglio delle emissioni di gas serra. Lo riferisce il quotidiano "Wall Street Journal", secondo cui le proposte erano state presentate da alcuni investitori e prevedevano il taglio delle emissioni di gas serra legati ai consumi di carburante, la produzione di nuovi rapporti sul clima e la divulgazione dei rischi legati alle fuoriuscite di petrolio. I voti degli azionisti - scrive il quotidiano statunitense - hanno segnato una disfatta per gli attivisti climatici: tutte le proposte sono state bocciate, e 18 su 20 hanno ottenuto l'appoggio di meno del 25 per cento degli azionisti. Le percentuali sono assai inferiori a quelle raccolte da proposte analoghe presentate lo scorso anno. Il "Wall Street Journal" ricorda che nelle ultime settimane proposte simili sono state bocciate anche durante gli annuali incontri degli azionisti dei colossi petroliferi britannici BP e Shell. (Was)