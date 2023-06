Business news: Foxconn, vendite intelligenza artificiale dovrebbero aumentare nel secondo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell’elettronica taiwanese Foxconn prevede una crescita a tre cifre nelle vendite dei suoi server di intelligenza artificiale nel secondo semestre, grazie alla popolarità di applicazioni come ChatGpt. Intervenendo all’annuale assemblea generale dell’azienda a Nuova Taipei, il presidente Liu Young-way ha ricordato che la divisione server ha generato vendite per 35,83 miliardi di dollari solo nel 2022. I server di intelligenza artificiale, in particolare, hanno rappresentato quasi il 20 per cento delle vendite totali nel periodo. (Cip)