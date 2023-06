2 giugno: Speranzon (Fd’I), saluto romano alla parata? Paranoie di certa sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono farneticanti le accuse della scrittrice Murgia a un nostro militare, membro di un reparto della Marina, di aver fatto il saluto romano durante la tradizionale parata del 2 giugno. “Paranoie e farneticazioni tipiche della sinistra italiana totalmente disinteressata ai veri problemi degli italiani". Lo dichiara in una nota il senatore Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario del gruppo di Fratelli d'Italia a palazzo Madama. “Certa sinistra, totalmente priva di argomenti concreti per attaccare il governo Meloni, continua ad agitare in modo paranoico l'inesistente spettro del fascismo, persino arrivando a tracciare surreali ricostruzioni attorno a un evento, qual è appunto la parata del 2 giugno, che è simbolo di unità nazionale”, aggiunge Speranzon. (Rin)