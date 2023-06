Business news: 1,8 milioni di Pmi in Kazakhstan, numero in aumento del 27 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di piccole e medie imprese attive in Kazakhstan è cresciuto del 27 per cento lo scorso anno, arrivando a 1,8 milioni. Lo ha reso noto il ministro dell’Economia nazionale, Alibek Kuantyrov, ripreso dall’agenzia di stampa “Kazinform”. “Nonostante le difficoltà dell’ambiente esterno, nel 2022 abbiamo avuto una crescita dell’economia reale del 3,2 per cento. Sono stati attratti 28 milioni di dollari d’investimenti diretti esteri, una cifra senza precedenti, in aumento del 18 per cento rispetto all’anno prima. Il commercio estero è cresciuto del 32 per cento, arrivando a 134 miliardi di dollari”, ha spiegato Kuantyrov. (Res)