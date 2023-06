Turchia: Erdogan auspica l'unità nel primo discorso dopo il giuramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È il momento di "essere insieme per migliorare la nostra fratellanza millenaria. È tempo di proteggere il brillante futuro dei nostri figli". Lo ha detto il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, nel suo primo discorso dopo l'insediamento per la terza volta alla guida della Repubblica. Durante una cerimonia presso il complesso presidenziale ad Ankara, Erdogan ha affermato: "Promettiamo di lavorare con tutte le nostre forze per proteggere la gloria e l'onore della Repubblica di Turchia, per promuovere la sua reputazione e per glorificare il suo nome nel mondo per 5 anni". "Siamo determinati a mettere in pratica il principio 'pace in patria, pace nel mondo' di Gazi Mustafa Kemal. Lo faremo ampliando la sfera di influenza della diplomazia umanitaria", ha aggiunto Erdogan, giunto al suo terzo mandato presidenziale dopo le elezioni del 28 maggio scorso. (Tua)