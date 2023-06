Abruzzo: maltempo, shock mercato e risarcimenti al centro dell’incontro Giovani di Confagricoltura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il focus di mercato, tenuto dal direttore commerciale di Opoa Marsia Marco di Cicco, ha tradotto in numeri i danni causati dalla pioggia. La situazione meteorologica ha reso difficile effettuare previsioni di ogni tipo. Ciononostante, con elevate probabilità, carote e radicchio si caratterizzeranno per buone quotazioni di mercato ad oggi: carote 0,60 euro al kg, radicchio 1 euro al kg. Da capogiro il prezzo dei finocchi, buone quotazioni per le insalate. Ancora da aspettare la produzione di Francia e Germania per azzardare una previsione sulle patate; tenuto conto che la produzione fucense è stata inevitabilmente falcidiata dall'alluvione sia per l'avvenuta distruzione del raccolto precoce sia per la riduzione delle rese del raccolto tardivo. In questo contesto di analisi, Antonio Pensa ha riportato le fluttuazioni del prezzo del latte dal mese di gennaio 2022 ad oggi. L'attuale situazione in Romagna preoccupa per la tenuta delle quotazioni del latte nazionale. Da quantificare le perdite che le stalle romagnole hanno subito per capire quale sarà e a che prezzi, la quota di latte che verrà importata dai paesi nordici. Pare del tutto certo un nuovo aumento del prezzo dei prodotti al consumo di latte e latticini con grave ripercussione sui bilanci delle famiglie. (Gru)