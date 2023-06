Roma: incidente sull'Aurelia, dopo lo scontro due auto finiscono fuori strada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incidente stradale tra due auto sulla Strada statale Aurelia, nei pressi del Comune di Furbara, in provincia di Roma. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 16 di oggi, quando i due veicoli si sono scontrati, finendo poi fuori strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Civitavecchia, che hanno provveduto a far uscire gli occupanti delle due auto e ad assicurarli alle cure del personale del 118. I viaggiatori non destavano particolari preoccupazioni, e all’apparenza sembravano illesi. I pompieri, inoltre, hanno messo in sicurezza le auto coinvolte nell’incidente e la strada, che successivamente è stata riaperta al traffico.(Rer)