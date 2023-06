Senegal: bilancio degli scontri antigovernativi sale a 15 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 15 persone sono morte negli scontri scoppiati in Senegal dopo la condanna a due anni di carcere del leader di opposizione Ousmane Sonko, ritenuto il principale rivale del presidente uscente Macky Sall alle elezioni presidenziali del 2024. Lo ha detto all'emittente senegalese "Rts" il portavoce del ministro dell'Interno, Maham Ka, aggiornando il bilancio delle violenze scoppiate giovedì a Dakar e nel sud del Paese. Quattro persone sono state uccise a Dakar e due nella regione meridionale di Ziguinchor, la città di Sonko, mentre in precedenza era stata confermata un'altra vittima nell'irrequieta regione meridionale di Casamance, dove i manifestanti hanno attaccato le caserme di polizia. Il portavoce ha confermato il dispiegamento di uomini e mezzi nella capitale ma "solo per mettere in sicurezza" siti ritenuti strategici. "Sono state prese tutte le precauzioni delle organizzazioni di difesa e sicurezza e il tutto è ben organizzato". Gli scontri sono scoppiati giovedì dopo che un tribunale ha condannato Sonko a due anni di carcere, assolvendolo dall'accusa originaria di stupro ma ritenendolo responsabile di "comportamento immorale" nei confronti di una persona di età inferiore ai 21 anni, reato indicato come "corruzione dei giovani" nella legge senegalese. Il partito Pastef - di cui Sonko è leader - ha affermato che il verdetto fa parte di un "complotto politico" e ha invitato i cittadini a scendere in piazza. (segue) (Res)