Abruzzo: maltempo, shock mercato e risarcimenti al centro dell’incontro Giovani di Confagricoltura

- L'incontro dei giovani agricoltori di Confagricoltura L'Aquila presieduto dal presidente Erminio Pensa, ha discusso le tre direttrici che nel mese di maggio hanno accomunato negativamente le aziende agricole abruzzesi. Maltempo, shock di mercato e potenziale ricorso a strumenti di gestione del rischio, per il risarcimento delle perdite economiche. Il maltempo ha flagellato la quasi totalità delle aziende agricole regionali. Le costanti e abbondanti piogge del mese di maggio hanno scombinato i piani seminativi, distrutto parte delle produzioni in campo, compromesso la qualità delle stesse. Facilitando, infine, la diffusione di malattie fungine come la peronospora della vite e della patata. È emersa la chiara necessità di una maggiore manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali di scolo delle acque, da parte degli organi competenti e degli stessi agricoltori. Sono necessari quindi ingenti investimenti per riportare il territorio alla normalità da anni di incuria e una maggiore responsabilizzazione degli agricoltori ripristinando le buone prassi previste da tutti i manuali di agronomia e quindi la necessità di una maggiore formazione per mantenere il terreno agrario al massimo delle potenzialità produttive. (segue) (Gru)