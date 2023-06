Portogallo: ambasciata Lisbona celebra 2 giugno con omaggio a Roma e al cinema (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Festa Nazionale a Lisbona ha costituito anche l'occasione per promuovere i grandi marchi del Made in Italy presenti in Portogallo, che hanno voluto sponsorizzare l'evento insieme ai più conosciuti ristoratori per una straordinariamente apprezzata promozione della cucina italiana di qualità. Nel suo discorso, l'ambasciatore Formosa ha enfatizzato l'eccezionale qualità delle relazioni tra Italia e Portogallo e la sinergia sviluppata in ambito europeo, ringraziando per quanto attiene alla dimensione economica gli imprenditori e i membri del Sistema Italia in Portogallo "il cui lavoro quotidiano ha concorso a raggiungere vette mai toccate nel nostro interscambio, che con un poderoso balzo del 28 per cento, ha superato l'anno scorso i 9 miliardi di euro e quest'anno cresce ancora a ritmi altissimi". Le celebrazioni saranno estese nei prossimi giorni all'intera città di Lisbona e ai suoi numerosi turisti internazionali, attraverso una mostra dedicata alle grandi fotografe che hanno ritratto la società italiana negli ultimi 50 anni e che sarà visitabile gratuitamente dal 7 giugno al 27 agosto presso le Gallerie municipali di Lisbona, grazie ad una collaborazione con il Comune della Capitale portoghese. (Spm)