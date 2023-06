Algeria-Italia: ambasciatore Pugliese, Paesi lavorano per la stabilità e hanno rapporto unico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Algeria "lavorano per la stabilità e godono di un rapporto unico perché alimentato da un incessante flusso di visite istituzionali di alto livello e un variegato ventaglio di cooperazioni esistenti". Lo ha dichiarato in occasione della cerimonia per la festa della Repubblica l'ambasciatore d'Italia ad Algeri, Giovanni Pugliese, ricordando i "28 accordi firmati e oltre 20 in corso di negoziazione, un partenariato commerciale superiore a 20 miliardi di euro per il 2022 (ovvero +158,4 per cento rispetto al 2021), 15.000 studenti di italiano in Algeria, più di 200 aziende italiane operative nel Paese e 6 centri di raccolta domande visti per essere presenti anche nelle regioni più lontane dalla capitale”. A Villa Hesperia, Pugliese ha celebrato la Festa della Repubblica italiana alla presenza dei ministri dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale algerino, Mohamed Abdlehafidh Henni, e dell’Economia della Conoscenza e delle start-up, Yacine el Mahdi Oualid. Un “Mediterraneo che unisce” è stato il filo conduttore di una serata che ha visto la partecipazione di oltre 1.200 esponenti del mondo politico, economico, artistico, culturale e sociale in Algeria. (segue) (Ala)