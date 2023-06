Business news: Cina, fatturato industria logistica aumentato del 7,5 per cento nel primo quadrimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatturato dell'industria logistica in Cina è aumentato del 7,5 per cento su base annua da gennaio ad aprile, 0,8 punti percentuali in più rispetto al primo trimestre. Lo indicano i dati pubblicati dalla Federazione nazionale della logistica e degli acquisti. Da gennaio ad aprile, le attività logistiche nel campo del sociale hanno registrato un aumento del 4,4 per cento su base annua, arrivando a circa 15 mila miliardi di dollari, cui segue un'espansione della logistica industriale del 3,6 per cento anno su anno. (Cip)