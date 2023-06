Clima: Bonelli (Avs), anche oggi allagamenti con disagi ma non impegnano governo a cambiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia continua ad affondare nell'acqua, come a Matera, inondata da un nubifragio ma l'evento non fa notizia e non interessa al governo, intanto Salvini attacca l'Austria ma il trasporto merci in Italia avviene su gomma, erano 116.820 milioni di tonnellate di merci per chilometro nel 2015, passate a 133.265 milioni nel 2020, con un aumento del 14,1 per cento, Si tratta di una crescita maggiore rispetto a quella media registrata nello stesso periodo nell'Unione europea, che è stata dell'11,7 per cento. Lo dichiara in una nota il co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, che prosegue: “Nel 2030 l'Europa ci chiede di raddoppiare la quota attuale su ferro. Ma su 190 miliardi di investimenti decennali solo 2,5 andranno in poli logistici e rinnovo della flotta di carri e locomotori. Nel frattempo, anche oggi i danni dei nubifragi hanno colpito il trasporto ferroviario con lo stop alla circolazione dei treni fra Campomaggiore e Salandra sulla tratta Taranto-Salerno, ma Salvini pensa al Ponte sullo Stretto e a non a mettere in sicurezza l'Italia – e soprattutto la rete ferroviaria - dal rischio idrogeologico e idraulico”. "L'Italia affonda e continuano gli allagamenti ma il governo continua la sua latitanza sul Piano adattamento climatico, e che aspetta a mettere in essere il Piano di mitigazione dal rischio idrogeologico, attualmente fermo?", conclude. (Rin)