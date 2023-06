Israele-Egitto: fonti ufficio Netanyahu, attacco al confine "non rappresentativo" della "forte cooperazione nella sicurezza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le azioni di un ufficiale di polizia egiziano che oggi ha ucciso tre militari israeliani non sono in alcun modo rappresentative della forte cooperazione in materia di sicurezza tra Israele ed Egitto. Lo hanno affermato fonti vicine all'ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, citate dal quotidiano "I24 news". Oggi un agente della polizia egiziana ha ucciso tre membri delle forze di difesa israeliane (Idf) nel deserto del Negev, nel sud di Israele, vicino al confine con l'Egitto, durante uno scontro a fuoco, secondo quanto hanno confermato le Idf, secondo cui l'agente egiziano si è infiltrato in Israele in precedenza, uccidendo due militari, un uomo e una donna, che si trovavano in una postazione di osservazione. Successivamente, il poliziotto egiziano e i militari israeliani hanno ingaggiato uno scontro a fuoco, conclusosi con l'uccisione dell'agente e di un altro componente delle Idf. Da parte sua, il ministero della Difesa egiziano ha confermato l'uccisione di un membro delle proprie forze di sicurezza in uno scontro a fuoco al confine tra Egitto e Israele. Il portavoce del ministero della Difesa egiziano, Gharib Abdel Hafez, ha scritto su Facebook: "Un membro delle forze di sicurezza che inseguiva i narcotrafficanti ha attraversato un posto di blocco, a cui ha fatto seguito uno scontro a fuoco con le forze di sicurezza israeliane che ha provocato tre morti da parte israeliana e la morte del membro delle forze di sicurezza egiziane". (segue) (Res)