- Il cicloturismo “è una finestra spalancata sulle bellezze dei nostri territori, un segmento da valorizzare e promuovere”. Lo scrive su Twitter il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, in occasione della Giornata mondiale della bicicletta. “Per questo stiamo lavorando per costituire il Comitato interministeriale per il cicloturismo: vogliamo investire in infrastrutture dedicate”, aggiunge Santanchè. (Rin)