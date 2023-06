Roma: assessore Ambiente Lazio, incendio Colli Aniene, livelli qualità aria sotto i limiti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Emerge – prosegue l’assessore - un valore delle polveri sottili con una tendenza in aumento. Il PM10, infatti, passa da 19 a 23 ug/m3. Si tratta di un dato comprensibilmente più alto rispetto a quello registrato dalle altre centraline, ma ben al di sotto del valore massimo previsto dalla normativa. Vista la gravità della situazione, continueremo a tenerci in contatto con l’Arpa per monitorare l’andamento dei dati che emergeranno anche dai campionatori di aria che stanno analizzando la presenza di inquinanti specifici prodotti dalla combustione. Desidero infine esprimere a nome mio e del presidente Rocca la vicinanza alle famiglie colpite da questa tragedia, augurandomi che venga fatta quanto prima chiarezza sulle cause”, conclude Palazzo. (Com)