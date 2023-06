Israele-Egitto: Il Cairo conferma l'uccisione di un agente della sicurezza al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa egiziano ha confermato l'uccisione di un membro delle proprie forze di sicurezza in uno scontro a fuoco al confine tra Egitto e Israele. Lo ha riferito il portavoce del ministero della Difesa egiziano, Gharib Abdel Hafez, su Facebook. "Un membro delle forze di sicurezza che inseguiva i narcotrafficanti ha attraversato un posto di blocco, a cui ha fatto seguito uno scontro a fuoco con le forze di sicurezza israeliane che ha provocato tre morti da parte israeliana e la morte del membro delle forze di sicurezza egiziane", ha detto il portavoce del Forze armate egiziane. Abdel Hafez ha confermato che sono state prese tutte le misure e i provvedimenti necessari. Intanto, è in corso un'indagine in stretta collaborazione tra gli eserciti egiziano e israeliano. (Cae)