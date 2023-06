2 giugno: Pica (Fiepet-Confesercenti), oltre 52 milioni incassi ristorazione Roma e hinterland

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del ponte del 2 giugno, "il centro studi della nostra associazione ha stimato in questi tre giorni incassi per oltre 52 milioni di euro per la ristorazione classica, con flussi di consumi nella Capitale, su tutto il litorale laziale da Fregene a Gaeta, ai Castelli, nella Tuscia e nella zona dei Laghi". Lo dichiara il presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio, Claudio Pica, che in una nota spiega: "Come Fiepet-Confesercenti registriamo i dati positivi per la filiera della ristorazione ottenuti in questo ponte lungo del 2 giugno, in scia anche con i numeri di Assoturismo che hanno visto l'85 per cento delle prenotazioni nelle strutture alberghiere della Regione Lazio tra Roma città ed hinterland. Il centro studi della nostra associazione - spiega - ha stimato in questi tre giorni incassi per oltre 52 milioni di euro per la ristorazione classica, con flussi di consumi nella Capitale, su tutto il litorale laziale da Fregene a Gaeta, ai Castelli, nella Tuscia e nella zona dei Laghi". (segue) (Com)