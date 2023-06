India: portavoce Ferrovie, sulla tratta dell'incidente non era attivo il sistema anti collisione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incidente ferroviario dello Stato di Odisha è il più mortale avvenuto in India in quasi 20 anni. La collisione è avvenuta intorno alle 19:00 ora locale (le nostre 13:30) di venerdì, quando l'Howrah Superfast Express, che va da Bangalore a Howrah, nel Bengala occidentale, si è scontrato con il Coromandel Express, che va da Kolkata a Chennai. I due treni trasportavano circa 2 mila passeggeri. Secondo la ricostruzione più accreditata quest'ultimo, per cause ancora ignote, è entrato in una linea di anello all'altezza della stazione di Bahanagar Bazar, dov'era parcheggiato un treno merci, tamponandolo e provocando il rovesciamento delle sue carrozze sul binario adiacente. A quel punto il Coromandel Express si è schiantato contro le carrozze dell'altro convoglio passeggeri. Sulla dinamica dell'incidente rimangono tuttavia alcune ombre ed i racconti sono contrastanti. Il direttore generale dei vigili del fuoco dello Stato di Odisha, Sudhanshu Sarangi, ha riferito che più di 200 ambulanze sono state convogliate sul luogo dell'incidente ed altri 100 medici, oltre agli 80 già presenti, sono stati mobilitati per portare i feriti in ospedale e prendersi cura delle vittime ancora sul posto. (Inn)