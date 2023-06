© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Totale solidarietà al popolo indiano per il tragico incidente ferroviario avvenuto nello Stato di Odisha. “Ai familiari delle vittime le mie condoglianze in un momento drammatico come quello che stanno vivendo”. Lo scrive su Twitter il ministro del Turismo, Daniela Santanchè. (Rin)