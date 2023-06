Sondrio: Mazzali, progetto "Metaborgo" nuova frontiera del turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Valtellina, a Albaredo per San Marco (Sondrio), apre oggi al pubblico il suo "Metaborgo", che "può rappresentare una parte della nuova frontiera del turismo. Attraverso il metaverso abbiamo l'occasione di promuovere luoghi di grande bellezza, impregnati di tradizioni secolari ma sconosciuti ai più". Lo sottolinea l'assessore a Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia, Barbara Mazzali. "Questi luoghi straordinari di territorio lombardo sono in cima alla mia agenda, la loro ricchezza e la loro capacità di conservare le nostre tradizioni, la nostra identità le nostre radici li rende unici ed è grazie a loro che noi possiamo vantare ricchezza di storia di tradizioni e di eccellenza enogastronomiche" spiega Mazzali. "Purtroppo pagano un prezzo alto rispetto all'interesse dei flussi turistici che sono abituati a percorsi classici per non dire iconici. Ecco, con questa nuova tecnologia noi riusciamo a coinvolgere emozionalmente i visitatori e a creare quell'attrattiva che ci consentirà di direzionare flussi turistici verso queste meravigliose mete sconosciute della nostra regione offrendogli viaggi sensoriali coinvolgenti. Il Metaborgo può essere un modello per accontentare ma anche 'governare', l'enorme massa di visitatori che arriverà nel nostro territorio per le Olimpiadi Milano Cortina 2026" conclude. (segue) (Com)