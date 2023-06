Spagna: Podemos, popolari e socialisti lavorano "fermamente" per ripristinare bipartitismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare (Pp) ed il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) stanno lavorando "fermamente" per ripristinare il bipartitismo, quel sistema di alternanza che non ha permesso di cambiare nulla nella struttura di potere del Paese. Lo ha affermato su Twitter la leader di Unidas Podemos e ministra per i Diritti sociali, Ione Belarra, spiegando che la sua formazione è "l'unica forza" all'interno della coalizione di governo che "ha promosso i diritti di fronte ai privilegi di chi sta in alto". (Spm)