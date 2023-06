© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alto commissario per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, Josep Borrell, si è detto "scioccato e rattristato dalla notizia dell'incidente ferroviario a Odisha in India, con centinaia di morti e quasi mille feriti". Così ha scritto in un post su Twitter, presentando le condoglianze alle famiglie delle vittime. (Res)