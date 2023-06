Lega: Zoffili, anarchici mi vogliono morto a testa in giù? Io avanti a testa alta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- “Evidentemente - prosegue - questi criminali non hanno gradito l'apertura del nuovo ufficio di Polizia Locale in stazione che ho fortemente voluto e recentemente inaugurato per poter garantire maggiore sicurezza ai nostri cittadini e continuano a non comprendere quanto stiamo facendo sul territorio e a Roma con Matteo Salvini e la squadra della Lega per tutti i cittadini italiani. Un pensiero va alle Forze dell'ordine, anch'esse gravemente minacciate e insultate dagli autori di queste scritte, proprio nelle ore dedicate alla Festa della nostra Repubblica che ho celebrato al loro fianco ieri a Roma ai Fori Imperiali. Sono sicuro che assicureranno presto alla giustizia i responsabili di questo vile atto che dovranno altresì risarcire i cittadini erbesi che si sono viste imbrattate le loro case. Grazie alle numerose attestazioni di affetto e solidarietà che mi stanno arrivando in queste ore - conclude Zoffili - dal mondo della politica locale e nazionale e dai miei concittadini". (Rin)