Roma: tenta acquisto telefono con documenti falsi, arrestato 73enne a Guidonia Montecelio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento del controllo, l'uomo è stato trovato in possesso di 3 telefoni cellulari, 1 carta d'identità, una carta di credito e bancomat, 2 fototessere, 1 certificato anagrafico, il tutto riconducibile all'ignara persona al quale l'uomo aveva sottratto le generalità, nonché fotocopie di tessere sanitarie, un Cud 2023 e 2 certificati di pensione, riferibili ad almeno altre due persone. L'azione dei poliziotti ha consentito di accertare un ulteriore finanziamento di 15 mila euro richiesto dall'uomo e andato a buon fine, nonché di bloccarne in extremis un altro, del valore di 34 mila euro, che una società finanziaria stava per accordargli, a dimostrazione della serialità delle sue condotte truffaldine. L'uomo è stato arrestato e a seguito di convalida nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di dimora. Già nel 2019 l'uomo era salito agli onori della cronaca poiché, a capo di un gruppo criminale dedito a truffe alle banche e ad enti vari per ottenere finanziamenti, prestiti o accrediti di pensioni, poi trasferiti su conti esteri, era stato arrestato unitamente ad altre 4 persone. (Rer)