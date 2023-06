Milano: Carabinieri arrestano 45enne per stalking a ex compagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri, la notte scorsa a Milano, per stalking nei confronti della ex compagna. Un altro arresto è avvenuto a Rho, mentre un uomo aggrediva la moglie sotto gli occhi dei figli. Alle 05:30 del mattino i Carabinieri della Stazione di Porta Monforte hanno raggiunto l’abitazione di una donna, in via Botticelli. Nel primo caso, i vicini della donna avevano appena chiamato il 112, allarmati dal forte odore di benzina provenienti dal pianerottolo. I Carabinieri hanno trovato sul posto liquido infiammabile, rovesciato con evidenza davanti alla porta di casa della donna, che nel mentre dormiva all’interno dell’abitazione, senza potersi accorgere di nulla. La donna, una 47enne originaria dell’Ecuador, accompagnata dai Carabinieri in caserma, ha presentato querela nei confronti dell’ex compagno, un 45enne italiano, con cui aveva convissuto per circa due anni. Dall'interruzione della relazione circa due mesi fa, proprio per gli atteggiamenti possessivi dell'uomo, aveva insistito nel pedinarla, controllarla e tempestarla di messaggi e chiamate in continuazione, chiedendole conto della sua vita. L'uomo si è addirittura appostato sotto casa della 47enne rivolgendole frasi offensive e minacce di morte. (segue) (Com)