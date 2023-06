Milano: Carabinieri arrestano 45enne per stalking a ex compagna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'episodio della scorsa notte è stato l’ultimo di una serie di atti persecutori nei suoi confronti. La donna era ormai costretta ad impostare il telefono sulla modalità aereo per sottrarsi alle continue chiamate dell’ex compagno, lo ha riacceso solo all’arrivo dei Carabinieri scoprendo così che nel corso della notte, l'uomo le aveva mandato messaggi di minaccia, facendo riferimento al fatto che “qualcuno” avrebbe potuto bruciarle la porta di casa se non fosse scesa immediatamente per incontrarla. Mentre la donna veniva riaccompagnata a casa dai Carabinieri, riceveva altre minacce telefoniche dall’uomo: “non ci saranno sempre loro a proteggerti”, “ti troverò da sola”, “la prossima volta sarà molto peggio”. I militari dell’Arma lo hanno rintracciato proprio sotto l’abitazione della ex compagna e lo hanno arrestato in flagranza di reato per atti persecutori. Il 45enne gravato da pregiudizi di polizia per reati contro la persona ed il patrimonio, è stato accompagnato presso la casa circondariale San Vittore di Milano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. (Com)