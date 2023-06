Rho (MI): 28enne arrestato da Carabinieri per aggressione contro moglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri hanno arrestato la scorsa notte a Rho, in flagranza del reato di lesioni personali aggravate, un 28enne salvadoregno, pregiudicato. L’uomo ha aggredito la moglie 28enne salvadoregna, circa alle 20, mentre si trovava in Corso Europa, alla presenza dei tre figli minori, percuotendola e stringendole con forza la cinghia della borsa al collo. All'arrivo dei Carabinieri con il Comandante della Stazione di Rho, allertato dalle urla dei bambini che invocavano aiuto, l’uomo è stato bloccato in sicurezza. La vittima è stata accompagnata presso l’ospedale di Rho dove è stata medicata e dimessa con 7 giorni di prognosi. Per il 28enne salvadoregno è scattato subito l'arresto. (Com)