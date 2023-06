Salute: Aeronautica, neonata di 42 giorni trasferita in culla termica da Alghero a Torino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' atterrato da pochi minuti sull'aeroporto di Torino-Caselle un velivolo Falcon 900 del 31esimo Stormo dell'Aeronautica militare. L'aereo ha effettuato, sulla tratta Alghero-Torino, il trasporto sanitario d'urgenza di una neonata di soli 42 giorni in imminente pericolo di vita, secondo quanto riferisce un comunicato stampa dell'Aeronautica militare. La bimba, precedentemente ricoverata presso l'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, necessitava di specifiche cure salva-vita ed è per questo che la Prefettura di Sassari ha richiesto l'immediato e tempestivo intervento dell'Aeronautica per consentire il ricovero della piccola presso l'Ospedale Maria Vittoria di Torino, dovrà potrà ricevere cure mediche specifiche. La missione di volo è stata effettuata da un equipaggio dell'Aeronautica militare in pronto intervento presso l'aeroporto militare di Ciampino. E' da qui che il Falcon 900 è decollato intorno alle 13:15 alla volta dell'aeroporto di Alghero, dove è atterrato intorno alle 14:00 e ha potuto così imbarcare, all'interno di una culla termica, la piccola paziente, accompagnata dalla sua mamma, da una dottoressa e da un'infermiera. Ripartito da Alghero intorno alle 14:45, l'aereo è atterrato a Torino intorno alle 15:30 dove un'ambulanza, in attesa della piccola, l'ha subito trasportata presso l'ospedale di destinazione. Il Falcon 900 ha successivamente fatto rientro a Ciampino, riprendendo la prontezza operativa a favore della collettività. Il trasporto d'urgenza di oggi è stato richiesto dalla Prefettura di Sassari ed è stato attivato su indicazione della Sala situazioni di vertice del Comando squadra aerea dell'Aeronautica militare che ha, tra i propri compiti, anche quello di gestire questo tipo di emergenze. (segue) (Com)