Roma: M5s, spiagge libere sporche e senza bagnini, risultato gestione politica inconcludente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina "con il nostro flash mob in maglia rossa da bagnino, abbiamo denunciato il gravissimo ritardo nell'erogazione dei servizi essenziali sulle spiagge libere del mare di Roma. Infatti, in campagna elettorale l'attuale presidente del Municipio aveva promesso bagnini per tutta la durata della stagione balneare mentre Gualtieri, sull'argomento, ha dimostrato tutto il suo disinteresse". Lo dichiarano in una nota il rappresentante al Consiglio Nazionale del Movimento 5 stelle per la circoscrizione Centro Italia e vicepresidente dell'Assemblea Capitolina, Paolo Ferrara e il capogruppo consiliare per il M5s del Municipio Roma X, Alessandro Ieva. "Già la stagione balneare 2022 - aggiungono - è stata fallimentare, con tre spiagge senza servizio di salvamento e le premesse di quest'ultima 2023 sono sconfortanti. Nel primo vero weekend di mare di quest'anno, migliaia di romani si sono riversati sulle spiagge libere, trovandole sporche, con passerelle divelte e senza bagnini. Abbiamo verificato di persona: tutte le spiagge libere sono senza bagnini ad eccezione di Castelporziano, le spiagge libere Spqr e Grigio. Abbiamo appurato anche che la spiaggia per cani è organizzata malissimo. E ora tiriamo le somme: è il risultato di una gestione politica inconcludente secondo la quale alle parole non seguono i fatti. Abbiamo dato consigli su tempi e modi di gestione delle spiagge di Roma ma non ci hanno ascoltato. Dunque, nulla di sorprendente se il risultato è quello che è", concludono Ferrara e Ieva.(Com)