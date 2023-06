© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solidarietà e vicinanza all’amico e collega, deputato comasco della Lega, Eugenio Zoffili per le gravi scritte di intimidazione comparse questa notte sui muri della città di Erba. “Questi vili gesti, compiuti da chi agisce nell’anonimato, non resteranno impuniti". Così in una nota il sottosegretario di Stato al ministero dell'Interno, Nicola Molteni. (Rin)