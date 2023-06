Milano: bar “La gaina” sospeso per 15 giorni dai Carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bar “La gaina” di via Roma, sarà sospeso per 15 giorni in seguito all'emissione della notifica di un decreto al titolare, un 46enne albanese, dai Carabinieri della Tenenza. Il provvedimento emesso questa mattina dal Questore di Milano, è conseguente a controlli eseguiti dai Carabinieri, che hanno attestato la frequentazione di pregiudicati e episodi di disturbo alla quiete pubblica ed al riposo notturno. Inoltre, il locale è stato anche teatro di di una rissa il 30 aprile scorso.(Com)