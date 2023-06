Roma: ingerisce droga dell’amico del figlio, morto 69enne a San Basilio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tragedia nel quartiere di San Basilio, a Roma. Un uomo di 69 anni è morto nella sua casa dopo aver ingerito della sostanza stupefacente appartenente all’amico del figlio. Il fatto è avvenuto ieri, poco dopo mezzogiorno, in iva Carlo Arturo Jemolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato. Da quanto si apprende, l’uomo, che risultava affetto da demenza senile, avrebbe trovato la sostanza all’interno del marsupio dell’amico del figlio. Il ragazzo, di 28 anni, è stato rintracciato successivamente ed è indagato in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti. Sono ancora in corso le indagini per fare luce sulla vicenda.(Rer)