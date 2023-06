Ue: Fratoianni, voto Parlamento su armi impone riflessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto accaduto a Strasburgo nel voto sulle armi impone una riflessione. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. “Noi concordiamo con Elly Schlein sul fatto che - prosegue il leader di Si - l'Asap si configura, visti i suoi contenuti, come qualcosa che va oltre le differenti posizioni sull'invio di armi a Kiev. Questo perché con il provvedimento si pongono le basi per l'ingresso in una fase di economia di guerra attraverso l'indebolimento di programmi di impronta sociale ed ecologista come il Ngeu, che dovevano servire a rilanciare l'Europa e la sua economia dopo la pandemia. È una questione maledettamente seria, che parla del futuro che immaginiamo per il continente. Per questo stupisce che la maggior parte del gruppo del Pd a Bruxelles abbia voluto scavare un solco tra sé e il resto della futura coalizione progressista proprio su questo punto. Se c'è qualcuno che lavora contro l'unità tra Pd, M5s ed Alleanza Verdi Sinistra è bene che se ne discuta in un confronto alla luce del sole, perché al contrario noi siamo certi - conclude Fratoianni - che gli elettori ci chiedano di trovare la strada per convergere sulle questioni fondamentali e battere la destra”. (Rin)