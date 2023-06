Pnrr: Ferrante, non ci sono ritardi, Italia spenderà tutto e bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Pnrr “in ogni caso non ci sono ritardi e sono in corso le interlocuzioni tra l'esecutivo e la Commissione per apportare le necessarie modifiche. Sono certo che l'Italia spenderà tutte e bene le risorse erogate". Lo ha dichiarato in un'intervista a “Il Giornale” il sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e responsabile adesioni di Forza Italia, Tullio Ferrante. “Il Pnrr è un piano pensato e redatto in un diverso momento storico. Si era in piena emergenza pandemica, ma non c'era la guerra in Ucraina, non c'era l'aumento del costo delle materie prime ed energetiche, non c'era la pericolosa spirale inflattiva", ha sottolineato Ferrante, che ha aggiunto: "Forza Italia ha sempre detto e continua a ribadire che è necessario attualizzare quel piano, renderlo compatibile con l'effettiva capacità di spesa delle risorse, da parte del nostro apparato pubblico, e di raggiungimento degli obiettivi prefissati”. (Rin)