Brennero: Salvini, governo austriaco danneggia ambiente e sviluppo economico, presto sarò al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Altro che scelta “green”, il governo austriaco coi suoi divieti illegali danneggia ambiente e sviluppo economico in tutta Europa. Lo scrive sui social il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, commentando la notizia dei Tir italiani in coda per 60 chilometri al Brennero. “In attesa della procedura d’infrazione di Bruxelles, sarò presto al confine: le regole devono valere per tutti. Il sostegno ricevuto dall’Italia per la sua richiesta al Consiglio dei trasporti dell’Ue, promossa dalla Germania e appoggiata da numerosi Paesi europei, ci dà ragione”, aggiunge Salvini. (Rin)