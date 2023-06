Monza: Corbetta, rimuovere autodromo da Parco e abolire Gp è irresponsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le recenti dichiarazioni di alcune associazioni ambientaliste che vorrebbero rimuovere l'autodromo dal Parco e abolire il Gran Premio di Monza sono del tutto irresponsabili e prive di ogni logica. Questo evento, radicato nella tradizione, richiama ogni anno decine di migliaia di appassionati, creando opportunità di sviluppo economico e promozione turistica per tutto il territorio con un indotto stimato di oltre 100 milioni di euro". Lo comunica in una nota Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Consiglio regionale. "Solo degli sconsiderati potrebbero pensare di cancellare il GP, visto che questo è indissolubilmente legato al nome di Monza, promuovendo il nome della città in tutto il mondo". (segue) (Com)