Monza: Corbetta, rimuovere autodromo da Parco e abolire Gp è irresponsabile (2)

20 luglio 2021

- Per quanto riguarda la recente presentazione del masterplan per la valorizzazione della Villa e del Parco di Monza, per Corbetta "finalmente il grande investimento di Regione Lombardia da 55 milioni di euro prende forma. Il piano di interventi sul complesso monumentale della Villa Reale e del Parco di Monza dimostrano la chiara volontà della Giunta Fontana di migliorare questi luoghi, rendendoli il biglietto da visita della Lombardia". "Parco, Villa e Autodromo – conclude Corbetta - rappresentano tre elementi indivisibili fra loro, che insieme non hanno eguali a livello internazionale. Noi continueremo a lavorare per difendere e potenziare l'intero comparto che rappresenta un patrimonio culturale, storico, sportivo e ambientale di inestimabile valore. Chi ancora oggi chiede di rimuovere l'autodromo, e quindi il GP, da questo trittico dimostra di non avere a cuore il bene di Monza e della Brianza". (Com)