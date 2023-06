Roma: assessore Ambiente Lazio, incendio Colli Aniene, livelli qualità aria sotto i limiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dell’incendio nel palazzo in zona Colli Aniene, a Roma, per quanto riguarda la qualità dell’aria “al momento non si registrano sforamenti dei limiti”. Lo dichiara l’assessore Ambiente e Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo, che in una nota spiega: “Dopo la tragedia provocata dall’incendio nel palazzo di Colli Aniene, stiamo seguendo con estrema attenzione i dati relativi alla qualità dell’aria in tutta la zona circostante. Sono personalmente in costante contatto con l’Agenzia Regionale per l’Ambiente che ci aggiorna sulla situazione. Al momento non si registrano sforamenti dei limiti. In particolare – aggiunge - per quel che riguarda la stazione di misura fissa di Tiburtina, da un confronto tra i dati rilevati ieri, giorno dell’incendio, e quello del giorno prima, non si evidenzia un aumento sostanziale dei valori di No2 i cui livelli (56 ug/m3) sono del tutto analoghi a quelli delle altre centraline dislocate in città”. (segue) (Com)