Lega: Molinari-Romeo su caso Metropol, fango contro Salvini, ora subito scuse da politica

"A nome mio e del gruppo parlamentare Lega Salvini Premier della Camera l'augurio ad Agenzia Nova di raggiungere nuovi e prestigiosi traguardi" Riccardo Molinari

Presidente del Gruppo Lega Salvini Premier alla Camera dei Deputati

22 luglio 2021

- Sconcertanti rivelazioni pubblicate dal quotidiano “La Verità” sulla campagna di fango dei giornali della sinistra a proposito del presunto caso Metropol, recentemente smontato anche dai giudici. “Nessuno si illuda di poter insabbiare una vicenda che ha inquinato la nostra democrazia. Dall'ordine dei giornalisti alle procure, dal Parlamento fino alle più alte istituzioni europee: faremo di tutto per denunciare quanto accaduto per infangare Salvini alla vigilia del voto”. Lo dichiarano in una nota i capigruppo di Camera e Senato della Lega, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. “Ci aspettiamo parole inequivocabili anche dalla politica", aggiungono. (Rin)