Cina: attivo primo progetto stoccaggio CO2 offshore da 1mln tonnellate

- Il primo progetto di stoccaggio di carbonio offshore da un milione di tonnellate della Cina è stato messo in funzione giovedì nel Mar Cinese Meridionale, secondo la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).Il progetto è progettato per immagazzinare un totale di più di 1,5 milioni di tonnellate di anidride carbonica (CO2), equivalente a piantare quasi 14 milioni di alberi, secondo l'azienda.Il progetto, che serve la piattaforma petrolifera Enping 15-1 situata 200 km a sud-ovest di Shenzhen, cattura e processa la CO2 proveniente dai giacimenti petroliferi e la inietta in una struttura geologica a forma di "cupola" situata a una profondità di circa 800 metri sotto il fondale marino e a circa 3 km dalla piattaforma. (Xin)