Sondrio: Mazzali, progetto "Metaborgo" nuova frontiera del turismo (2)

- Il progetto di Albaredo per San Marco ha l'obiettivo di far conoscere il borgo al turista, attraverso un gioco di intrattenimento culturale, 'immergendolo' in scene di vita quotidiana, che raccontano tradizioni, momenti storici usi e costumi del luogo. Tutto questo in 12 tappe, attivabili tramite QR Code, che porteranno il visitatore a scoprire i segreti del borgo antico', con quiz e enigmi, in un meraviglioso 'viaggio' tra presente, passato e futuro". Il progetto è già stato un successo a Bruxelles lo scorso 5 maggio, quando in occasione della Giornata europea del Turismo, è stato presentato al commissario europeo Thierry Breton come case history emblematica di "meta tourism". Un fiore all'occhiello per il sindaco Patrizio Del Nero, che ha commentato il riconoscimento internazionale: "Usare le nuove tecnologie per trasmettere l'emozionalità di realtà alpine lombarde può essere la chiave giusta per l'attrattività turistica di piccoli borghi di montagna. Il metaborgo si aggiunge a un'altra nostra offerta, il 'Fly Emotion', che regala un 'volo' sulla Valle del Bitto, in tutta sicurezza ed emozione garantita". (Com)