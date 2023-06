Milano: Sardone (Lega), città capitale multe, automobilisti usati come bancomat da Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano, "oltre a essere la capitale italiana dei reati, è anche capitale delle multe: ben 151,5 milioni sono infatti stati raccolti dal Comune tramite le sanzioni agli automobilisti. I cittadini che hanno la colpa di possedere una macchina sono usati come bancomat dall'amministrazione a guida Pd". Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata e commissario cittadino della Lega. "Solo dagli autovelox, piazzati anche su strade ad alto scorrimento con limiti ridicoli, sono stati incassati 12,9 milioni. A fronte di queste entrate non riscontriamo alcun miglioramento nella manutenzione delle strade e delle piazze cittadini: per questo ci chiediamo che fine facciano i soldi incassati con le multe... La guerra della sinistra agli automobilisti prosegue senza sosta e senza pietà: per il sindaco Sala i milanesi sono limoni da spremere finché c'è polpa..." conclude. (Com)