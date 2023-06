Roma: incidente stradale tra auto e moto in zona Ponte Mammolo, due feriti gravi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera, all'incrocio tra viale Kant e via Adriano Fiorni, in zona Ponte Mammolo a Roma, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto un'auto e una moto. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 23. Il conducente e il passeggero della moto sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale San Giovanni e all'Umberto I. Sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo Casilino della polizia locale. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente. (Rer)