Migranti: Unarma, a Gradisca d’Isonzo fotosegnalamento senza protocolli sanitari e mediatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora una volta “siamo qui a segnalare le criticità che riguardano la stazione locale dei Carabinieri di Gradisca d’Isonzo dove ci sono 140 migranti in lista d'attesa per il fotosegnalamento tra i quali alcuni di questi sarebbero affetti da difterite”. Così in una nota Antonio Nicolosi, segretario generale Unarma. “Una situazione ormai divenuta insostenibile perché i nostri colleghi devono far fronte a quella che oramai è divenuta un’emergenza. Non ci sono protocolli sanitari e neppure un mediatore culturale. Strumenti e figure che invece sono a disposizione della polizia di Stato. Inoltre segnaliamo che i fotosegnalamenti ne vengono fatti al massimo di tre al giorno e questi immigrati rimangono così a bivaccare per il Paese per mesi in attesa di essere ricollocati al Cara”, aggiunge Nicolosi. (Rin)